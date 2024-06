Chelsea veut offrir une pépite brésilienne à Strasbourg

Il y a quasiment un an déjà, Strasbourg annonçait son rachat par le groupe BlueCo, un consortium d’investisseurs américains soutenu par le fond Clearlake et dirigé globalement par Todd Boehly. Le dirigeant américain venait quelques mois plus tôt de récupérer Chelsea et s’était illustré en dépensant un milliard d’euros sur le marché des transferts pour le club anglais. Dans sa volonté de disposer d’un club satellite dans l’un des cinq grands championnats, il avait donc décidé de récupérer le club alsacien et l’on s’attendait donc à voir des gros investissements à Strasbourg sur le mercato estival.

Cela n’a pas loupé avec les arrivées de Junior Mwanga, Dilane Bakwa, Emanuel Emegha ou encore Abakar Sylla pour un montant d’environ 55 millions d’euros. En parallèle, et comme c’était annoncé, Chelsea en a aussi profité pour envoyer des jeunes joueurs au club. La stratégie était claire, récupérer les meilleurs talents le plus rapidement possible et les envoyer à Strasbourg pour les développer et les faire jouer. Un deal gagnant-gagnant sur le papier puisque Strasbourg devait récupérer des joueurs très convoités et permettre à Chelsea de les récupérer avec un temps de jeu conséquent (ce qu’ils n’auraient pas eu en Premier League).

Un nouveau brésilien en prêt

Dans ce sens, les Brésiliens Andrey Santos et Angelo avaient rejoint la Ligue 1 l’été dernier. Et cela pourrait encore continuer avec une nouvelle pépite. Selon les informations de Relevo, Chelsea est tout proche de s’offrir le latéral droit Pedro Lima. Le jeune talent de 17 ans, qui évolue pourtant à Sport Recife, en deuxième division brésilienne est considéré comme le plus gros talent de sa génération. Brillant au Mondial U17, il était suivi par le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone. Il va finalement rejoindre Chelsea qui est déjà d’accord. Mais avec un effectif déjà fourni à ce poste, les Blues ont décidé de l’envoyer directement… à Strasbourg.

En effet, la formation de Patrick Vieira va accueillir le latéral droit en prêt pour la saison prochaine. Le joueur est d’accord pour poursuivre dans un premier temps son développement en Ligue 1. Il ne manque que quelques détails à régler pour boucler l’opération de celui qui aura officiellement 18 ans le 1er juillet prochain. Strasbourg va donc encore profiter de son lien avec Chelsea pour récupérer l’un des plus gros talents du football brésilien. De quoi forcément réjouir Patrick Vieira qui sera très attendu cette saison.