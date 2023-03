Ligue 1 : grâce au triplé record d’Openda, Lens se balade à Clermont et remonte sur le podium

La suite après cette publicité

Quatrième de Ligue 1 après une petite baisse de régime, le Racing Club de Lens avait l’occasion de retrouver provisoirement le podium de Ligue 1 ce dimanche en début d’après-midi. Pour cela, il fallait aller chercher les trois points de la victoire sur la pelouse de Clermont, loin de la zone rouge mais encore trop court pour monter en première partie de tableau en cas de succès (6 points de retard sur le 10e Lorient). Les Sang et Or pouvaient compter sur un quatuor d’attaque qualitatif, avec Fulgini, Thomasson et Sotoca pour épauler Openda. Côté clermontois, Andric retrouvait son rôle de titulaire à la pointe de l’offensive de Pascal Gastien, accompagné par Maurer et Cham.

Malgré l’écart de points entre les deux formations au classement (20 unités entre le 4e et le 11e), le début de rencontre était équilibré, parfois même en faveur des locaux. Ce sont d’ailleurs qui s’offraient la meilleure occasion signée Maurer, qui réussissait à tromper Samba mais voyait Gradit dégager le ballon du genou devant la ligne (20e). Mais les Auvergnats payaient leur manque d’efficacité : en confiance après avoir mis en échec le coup de casque de Sotoca (29e) et rassuré les siens sur le corner dans la foulée, le dernier rempart se trouait face à Openda, lancé par Fulgini dans le dos de la défense, qui faisait passer le cuir entre ses jambes dans un angle fermé (1-0, 30e).

À lire

Vidéo : le triplé le plus rapide de l’histoire d’Openda gravé dans la mémoire des Twittos

Un Diable Rouge en feu

L’attaquant belge n’avait plus marqué depuis près de deux mois, retrouvait le chemin des filets et inscrivait son dixième but de la saison en championnat, parfait pour reprendre de la confiance. Mais ce n’était pas fini, loin de là : sur une glissade de Gonalons, balle au pied, Thomasson en profitait pour lui subtiliser le cuir avant de servir le Diable Rouge au dernier moment pour faire trembler les filets, prenant le dernier rempart auvergnant à contre-pied (33e), avant de le dribbler, après un bon pressing, pour pousser le ballon dans le but vide (35e). En seulemenbt 4 minutes et 42 secondes, le Diable Rouge détient le nouveau record du triplé le plus rapide de l’histoire du championnat, avec une seconde d’avance sur l’ancien Lillois Matt Moussilou.

La suite après cette publicité

Sonnés par ce coup de chapeau express, les Clermontois n’abandonnaient pas et tentaient de se créer quelques opportunités pour sauver l’honneur face à leur public. Mais l’entrant Claude-Maurice, dans la surface pour reprendre le centre à ras de terre d’Openda (encore lui), marquait le quatrième but lensois pour un peu plus détruire le peu d’espoir des pensionnaires de Gabriel-Montpied. Wieteska, en fin de match, n’était pas loin d’inscrire une superbe reprise de volée acrobatique, mais celle-ci heurtait la transversale nordiste (83e). Large succès des poulains de Franck Haise (4-0), qui mettent la pression sur l’OM (hôte de Strasbourg) et l’ASM (qui recevra Reims), Clermont reste en seconde partie de tableau, à 12 points provisoires des quatre dernières places.