Les incidents de Nice choquent la France, la consigne secrète de Xavi à un de ses joueurs

«Le foot après le chaos» à Nice

L'un des moments les plus forts de la soirée européenne de ce jeudi était certainement le match Nice-Cologne, qui s'est terminé sur un match nul (1-1). Mais le résultat de la rencontre est bien anecdotique face aux terribles incidents qui ont eu lieu avant le coup d'envoi. «Le foot après le chaos», résume justement Nice-matin qui revient sur ces affrontements. Plusieurs dizaines de hooligans ont réussi à pénétrer au sein du stade de l'Allianz Riviera. Il s'agissait de supporters allemands ainsi que plusieurs anciens membres du groupe parisien 'Supras Auteuil', dissous en 2010. De violents incidents ont alors eu lieu et le coup d'envoi a dû être décalé d'un peu moins d'une heure. C'est également ce que met en avant L'Équipe sur sa Une ce vendredi en titrant «tristes sires.» Au total, il y a eu une trentaine de blessés, mais la vie d'aucun d'entre eux n'est désormais en danger.

Les consignes de Xavi !

C'est le FC Barcelone qui fait parler en Une de Mundo Deportivo ce vendredi. Le journal nous livre le détail des conversations écrites entre Xavi et Ferran Torres durant le match de Champions League remporté largement (5-1) contre le Viktoria Plzen. Le média espagnol explique que l'entraîneur a livré des consignes bien précises à son joueur, en plein match, grâce à l'entrée de Pablo Torre qui a donc donné à son coéquipier un petit bout de papier rempli d'instructions comme le marquage et la placement à adopter sur les corners défensifs. Et selon Mundo Deportivo, cela montre à quel point le staff technique est à fond, notamment dans le souci du détail.

Lewandowski déjà adulé au Barça !

Toujours en Espagne, Robert Lewandowski a marqué la Catalogne de son empreinte depuis son arrivée au Barça. L'attaquant polonais est déjà très chaud avec 8 buts en 5 matches, et il se retrouve à la lutte avec Haaland et Mbappé pour le titre de meilleur buteur européen. C'est ce que rappelle Sport dans son édition du jour. Le quotidien catalan évoque «l'impact de Robert Lewandowski» qui est déjà devenu «l'idole des culés.»