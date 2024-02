Real Madrid : le match de patron d’Aurélien Tchouameni bluffe tout le monde

Aurélien Tchouameni est un homme tout-terrain. En parallèle de sa carrière de footballeur professionnel, le milieu de l’équipe de France s’est récemment lancé dans l’animation. En effet, il co-présente sur YouTube l’émission The Bridge, qui fait le lien entre divers univers, allant de la culture, au sport en passant par l’économie. Mais hier soir, l’ancien joueur de Monaco a laissé son costume d’animateur au vestiaire pour enfiler la tunique du Real Madrid. Il était dans le onze de départ de Carlo Ancelotti pour affronter le RB Leipzig en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League.

Mais il n’a pas évolué à son poste habituel puisqu’il a été aligné dans l’axe aux côtés de Nacho. Ce n’est pas la première fois que le footballeur de 24 ans dépanne en défense, où les Merengues doivent composer avec de nombreuses absences. Hier soir, le Français a été parfois un peu approximatif dans son jeu et dépassé sur certaines actions en première période. Mais il n’a cessé de monter en puissance et a délivré une prestation plus que correcte. Il a même été plus solide que Nacho, dont c’est pourtant le poste. Pour l’ensemble de son œuvre, la Rédaction FM lui a attribué la note de 7.

La prestation de Tchouameni a été saluée

Nous avons écrit à son sujet : «un peu brouillon en début de rencontre, avec des relances moyennes et un positionnement loin d’être impeccable, il a peu à peu pris la mesure du poste, où il dépannait pour la cinquième fois consécutive. Une belle tête sur corner et un tacle pour revenir sur Sesko qui filait au but (42e) en première période. Et puis une démonstration en deuxième période, avec des interventions pleines d’autorité, notamment devant Openda. Il s’est sacrifié sur un retourné de Sesko, pris dans le visage.» En Espagne, l’international tricolore a également été bien noté.

Marca, qui lui a donné un 7 pour son match (6 pour sa première période, ndlr), a commenté : «le milieu de terrain français a l’âme d’un défenseur central et Ancelotti le sait. Son toucher de balle et sa puissance aérienne ont été essentiels pour le match de ce soir (…) En deuxième mi-temps, le positionnement de Tchouameni a toujours été impérial. Toujours à la bonne place et intelligent lorsqu’il s’agit de sauter pour devancer son homologue. Ancelotti dispose d’un excellent défenseur central en cas d’urgence.»

Carlo Ancelotti est séduit

AS est du même avis : «parfois il manque d’intensité et en tant que dernier homme il ne peut pas se le permettre. En seconde période, il s’est amélioré et a soutenu l’équipe avec anticipation. Il a reçu un coup de pied à la tête de Sesko, heureusement ce n’était pas grave.» Face à la presse, Carlo Ancelotti s’est, lui, enflammé pour son joueur, véritable couteau suisse. « Il comprend très bien ce dont l’équipe a besoin. Il est spectaculaire en défense centrale, on dirait qu’il a toujours joué à ce poste. C’est un joueur très intelligent. Je lui ai dit qu’il avait joué à ce poste parce que c’était une situation d’urgence. Maintenant, je dois trouver une autre excuse pour le faire jouer à ce poste (rires).»

Prêt à se sacrifier pour son équipe, comme Eduardo Camavinga a pu le faire en jouant au poste de latéral gauche, Aurélien Tchouameni est à l’aise dans ce rôle. D’ailleurs, les supporters l’ont encensé sur les réseaux sociaux. Cela pourrait donner des idées à Carlo Ancelotti mais aussi à Didier Deschamps. « Je pense que le coach (Deschamps, ndlr) regarde donc il ne faut pas lui dire ça ! Mon poste de prédilection, c’est milieu de terrain. Si le coach fait appel à moi en tant que défenseur, je vais donner le maximum mais je pense qu’on a ce qu’il faut en sélection, donc ça va aller.» Le message est passé…