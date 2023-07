Oliveirense : Kazuyoshi Miura prolonge son contrat à 56 ans

Âgé de 56 ans, l’attaquant japonais, Kazuyoshi Miura (56 ans) va prolonger son contrat avec l’UD Oliveirense, a annoncé ce mardi le club de II Liga. Il restera donc au moins un an de plus dans la ville d’Oliveira de Azeméis. Pour rappel, il est le footballeur actif le plus âgé dans les ligues professionnelles mondiales. Il entamera désormais sa 38e saison en tant que senior.

La suite après cette publicité

Formé au Japon, Kazuyoshi Miura a beaucoup voyagé et a commencé sa carrière au Brésil sous le maillot de Santos en 1986. Il est passé également au Genoa en Italie, au Dinamo Zagreb en Croatie mais aussi à Sydney en Australie. Il est éternel et la belle histoire se poursuit pour le vétéran qui vise les 60 ans, d’après ses mots, pour raccrocher les crampons.

À lire

L’ex-majordome de Nasser al-Khelaïfi porte plainte contre X