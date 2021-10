Les ambitions XXL d'Allan Saint-Maximin après le rachat de Newcastle

La suite après cette publicité

Depuis son passage sous pavillon saoudien, Newcastle se trouve à la croisée des chemins. Sportivement, la situation des Magpies demeure plus que préoccupante avec une dix-neuvième place en Premier League. Mais en coulisses, le rachat du club par les investisseurs saoudiens laisse augurer un avenir radieux, et surtout des investissements massifs pour renforcer l'effectif. Chez les fans, l'effervescence demeure palpable, entre rêves les plus fous et une certaine démesure.

Mais il convient pour le moment de tempérer cet aspect irrationnel. Dans une interview accordée à Canal +, Allan Saint-Maximin se confie sur le rachat de Newcastle, sur l'incroyable attente générée par cette opération, tout en rappelant l'urgence de la situation sur le plan sportif. « Le rachat avant d'être une bonne nouvelle pour les joueurs, c'est avant tout une très bonne nouvelle pour les supporters, pour le club. Il y a beaucoup de pression actuellement, on va tout faire pour gagner. Le rachat du club passe aussi par le maintien, on est vraiment très focalisés sur ça en ce moment, » lâche ainsi le virevoltant attaquant français.

Allan Saint-Maximin vise la Ligue des champions avec Newcastle

Auteur de deux réalisations et trois passes décisives en Premier League depuis le début de saison, l'ancien Niçois espère que l'arrivée des nouveaux actionnaires va l'aider à atteindre ses objectifs pour le moins élevés. « J'ai des objectifs et ça passe par les Bleus, il y a la Coupe du Monde, j'ai aussi la Ligue des champions en tête donc bien évidemment j'espère qu'avec le rachat du club, mes envies, mes ambitions vont pouvoir être en adéquation avec tout ce qui se passe en ce moment. Je suis plutôt très content de ce qui se passe en ce moment pour le club, j'espère que le meilleur reste à venir, » révèle ainsi le numéro 10 des Magpies. Ce dernier a également tenu à rendre un ultime hommage à son ancien manager Steve Bruce, évincé en début de semaine par la nouvelle équipe dirigeante.

Un technicien pour lequel il éprouve beaucoup d'affection et de respect. « C'est très difficile pour moi, c'est un coach qui était très sincère avec moi et j'ai été sincère avec lui. Il m'a beaucoup aidé dans tous les sens du terme, il est venu me chercher quand j'étais à Nice. Il a toujours été honnête avec moi, il m'a fait confiance, il a toujours eu les bonnes paroles. On parle toujours de beaucoup de choses dans le foot, mais le côté humain il est vraiment important pour moi et son départ est très difficile. Encore plus quand je sais qu'il n'a pas forcément été traité à sa juste valeur. » La page Bruce définitivement tournée, Allan Saint-Maximin peut désormais se focaliser sur les prochaines échéances. Celles-ci s'avèrent décisives pour l'avenir de Newcastle mais également le sien...