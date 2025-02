OM : Dugarry réclame une sanction exemplaire contre Longoria

La sanction à l’encontre de Pablo Longoria, suite à son dérapage verbal après Auxerre-OM, va être connue ce mercredi soir et s’annonce lourde. Certains la redoutent, d’autres l’encouragent, à l’image de Christophe Dugarry, sur l’antenne de RMC.

« Il faut que la sanction contre Longoria soit exemplaire. (…) Je veux qu’il y ait une réaction du président de l’OM, le club le plus populaire de France. Dans sa façon d’être président, de regarder les matches, de se comporter en tribune et ailleurs. C’est aussi une piqûre de rappel pour le président de l’OM. C’est un passionné, on voit comment il vit les matches. (…) Pour lui, pour son club, pour ses joueurs, pour sa santé, pour ses supporters, pour le corps arbitral, pour le foot en général, son attitude ne doit plus jamais arriver. Rien ne justifie les mots employés contre M. Stinat. (…) u’il aille chez un psychologue, un sophrologue, j’en sais rien… Mais il ne peut pas continuer à vivre les matchs comme ça, il fait du mal à tout le monde, à lui en premier, à ses supporters, à son club. La prochaine fois, ça ne passera pas », a lancé l’ancien joueur de l’OM, pas tendre avec Pablo Longoria.