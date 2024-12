Real Madrid : le conseil de Sami Khedira à Vinicius pour remporter le Ballon d’Or

Difficile de savoir si la pilule est passée ou non du côté de Vinicius Junior. Alors que le Brésilien était bien parti pour aller remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière en octobre dernier, c’est finalement Rodri qui a obtenu la prestigieuse distinction à la surprise générale. Une victoire du milieu espagnol qui avait provoqué l’incompréhension et l’ire du Real Madrid, convaincu que son numéro 7 méritait la récompense. Par la suite, de nombreux observateurs et anciens footballeurs ont tenté d’expliquer la victoire de Rodri sur Vinicius Junior.

Ce mardi, c’est Sami Khedira qui a essayé d’expliquer cela au micro de Marca. Et pour l’ancien taulier des Merengues, les deux hommes méritaient le trophée cette saison mais l’Allemand a distillé de précieux conseils à l’ailier de 24 ans : «le BO 2024 ? (Rires). Quel beau débat… J’étais milieu de terrain et j’adore le football de Rodri. Et quand on voit comment City est aujourd’hui sans Rodrigo, on se rend compte à quel point il est important. Lors du Championnat d’Europe, j’ai assisté à quatre matches au stade et je me rends compte de la manière dont il gère tout. Il met tous les joueurs sur le terrain et les fait jouer. C’est incroyable. Ensuite, il y a Vinicius et il le mérite aussi. Vini change le cours des choses. Quand les Madrilènes ne savent pas quoi faire, il donne le ballon à Vinicius et c’est tout, il règle le problème. Mais je dois ajouter une chose : son attitude parfois…il a souvent l’air en colère. Cristiano était un peu comme ça quand il était jeune, mais il a vite changé. Si Vinicius veut devenir comme Messi, Zidane, Cristiano, Xavi, il doit être un peu plus respectueux de ses adversaires, des arbitres. Il doit changer cela. Mais en ce qui concerne le football, il est le numéro un, bien sûr. Je ne suis pas un grand fan des récompenses individuelles, mais il me semble que Rodri et Vini ont été les meilleurs cette année. Si Vini change un peu et devient plus gentleman et plus leader, il gagnera trois ou quatre Ballons d’Or.»