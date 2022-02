PSG : une surprise de taille dans le groupe convoqué pour la réception de l'ASSE

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, solide leader du championnat, reçoit l'AS Saint-Étienne de Pascal Dupraz pointant actuellement à la seizième place. Une rencontre importante pour les Parisiens après la claque reçue face au FC Nantes (1-3) le week-end dernier.

Pour ce rendez-vous, l'entraineur parisien a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs. Privé de Leandro Paredes, Ander Herrera et Sergio Ramos, le coach argentin devra par ailleurs se passer des services d'Achraf Hakimi qui ne figure pas non plus dans la liste appelée. «Le staff médical laisse Achraf Hakimi au repos 48-72h suite à une réévaluation musculaire du quadriceps ce matin», a ainsi précisé le club. Malgré tout, le PSG pourra une nouvelle fois s'appuyer sur ses trois stars Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, bien présentes pour la réception des Verts.