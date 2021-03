FC Barcelone - Huesca : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Pour le compte de la 27e journée de Liga, le FC Barcelone affronte Huesca. A domicile, les Catalans s'organisent dans un 3-5-2 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart derrière Oscar Mingueza, Frenkie de Jong et Clément Lenglet. Sergino Dest, Sergio Busquets, Pedri et Jordi Alba se retrouvent une ligne plus haut. Enfin, Lionel Messi et Ousmane Dembélé sont associés en attaque juste devant Antoine Griezmann.

De son côté, Huesca opte pour un 3-4-3 où Alvaro Fernandez officie dans les buts. Il peut compter sur Jorge Pulido, Dimitrios Siovas et Pablo Insua en défense. Pablo Maffeo et Javier Galan sont positionnés en tant que pistons tandis que Mikel Rico et Idrissa Doumbia forment le double pivot. Enifn, David Ferreiro, Rafa Mir et Dani Escriche constituent le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Griezmann - Messi, Dembélé

Huesca : Fernandez - Pulido, Siovas, Insua - Maffeo, Rico, Doumbia, Galan - Ferreiro, Mir, Escriche