Angleterre : Gareth Southgate pas remis en question

A l'image de l'Equipe de France, l'Angleterre a totalement manqué ses quatre premières rencontres de Ligue des Nations. Partageant les points par deux fois et s'inclinant également à deux reprises, avec notamment la claque reçue contre la Hongrie à domicile en match de clôture (0-4). Cependant, Gareth Southgate, le sélectionneur qui a mené les Three Lions en demi-finale de Coupe du Monde et en finale d'Euro, aurait toujours le soutien de sa fédération et de ses joueurs selon The Telegraph.

De son côté, Southgate ne compte pas tout abandonner après une grosse défaite, au contraire il souhaite s'en servir comme motivation : «alors, bien sûr, je vais m'en servir comme d'un carburant, parce que lorsque vous êtes déçu et que vous lisez de la négativité, vous avez bien sûr envie de vous battre et de prouver que les gens ont tort. Je l'ai fait toute ma vie, donc il n'y a pas de motivation supplémentaire à cause d'une nuit comme ce soir [contre la Hongrie]. Je sais que des nuits comme celle-ci peuvent arriver. Elles ne sont pas agréables. J'en ai vu d'autres, mais ce sont les réalités du football.»