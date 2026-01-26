Dani Alves envisage un retour surprise

Alors qu’il nourrit peut-être encore le rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, Dani Alves pourrait prochainement effectuer un retour aussi inattendu que symbolique sur les terrains. À 42 ans, l’ancien latéral droit n’a plus disputé le moindre match professionnel depuis plus de deux ans, mais il envisagerait sérieusement de rechausser les crampons dans un contexte bien particulier.

Selon les informations du quotidien portugais A Bola, le Brésilien réfléchirait à l’idée de porter à nouveau le maillot du São João de Ver, club évoluant en troisième division portugaise… dont il est copropriétaire. Un come-back motivé par la situation sportive délicate de l’équipe, actuellement engagée dans la lutte pour le maintien. Dani Alves pourrait ainsi apporter son expérience et son leadership pour tenter d’aider le club à assurer sa survie, tout en s’offrant un dernier défi en fin de carrière.