Belgique : Roberto Martinez ne convoquera aucun cadre en mars 2022

Roberto Martinez veut faire le choix de la jeunesse pour mars 2022. Dans un entretien accordé à la RTBF pour aborder l'actualité autour des Diables, le sélectionneur espagnol Roberto Martinez a annoncé qu'il ne convoquerait pas de joueurs d'expérience pour la prochaine trêve internationale, se tournant plutôt vers de jeunes joueurs afin de préparer non pas la prochaine Coupe du Monde au Qatar, prévue l'automne prochain, mais celle de 2026 qui se déroulera chez le trio nord-américain Canada/Etas-Unis/Mexique.

«Ce sera une opportunité pour développer des joueurs, non pas pour 2022 mais pour 2026, a déclaré le technicien de la Belgique, avant de poursuivre. C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps. On partira avec des joueurs qui pourraient atteindre leur meilleur niveau en 2026. (...) Dans ces six matchs (de juin et septembre, ndlr), ce sera une bonne opportunité de mélanger ceux qui auront performé en mars avec ceux qui ont déjà tout prouvé chez les Diables. C'est à ce moment-là qu'on va finaliser la liste pour le Qatar 2022.»