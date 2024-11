L1 : le PSG s’offre une grosse victoire à Angers

Suite de la 11e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec le match du PSG sur la pelouse d’Angers. La formation de Luis Enrique, qui sortait d’une défaite cruelle en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (1-2), devait se rassurer et surtout d’un point de vue offensif. L’occasion était parfaite face à une modeste équipe angevine, 15e du classement au coup d’envoi. Pour l’occasion, Paris se présentait avec un onze remanié. Si Donnarumma débutait dans les cages, Luis Enrique décidait de faire confiance à Skriniar dans l’axe pour remplacer Pacho et Lucas Beraldo à gauche pour faire souffler Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le tout jeune Mayulu était aligné alors que le trio offensif était composé de Barcola, Asensio et Lee dans un rôle d’ailier droit. Et ce trio offensif n’a pas tardé à écraser la défense adverse. Après 45 minutes, le PSG menait très logiquement (4-0) grâce à des doublés de Kang-in Lee et Bradley Barcola. L’attaquant sud-coréen avait ouvert le bal en étant à la réception de deux bons services d’Asensio (17e, 20e). Positionné dans ce rôle de faux 9, Asensio se muait encore en passeur pour Barcola, sa troisième offrande de la soirée (3-0, 31e). Enfin, l’ancien joueur de l’OL y allait aussi de son doublé en fin de première période (4-0, 45e) sur un service de… Kang-in Lee.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 29 11 +23 9 2 0 33 10 2 Monaco 23 11 +10 7 2 2 18 8 3 Marseille 20 11 +9 6 2 3 24 15 4 Lille 18 10 +7 5 3 2 16 9 5 Lens 17 11 +3 4 5 2 12 9 6 Nice 16 10 +10 4 4 2 19 9 7 Auxerre 16 11 +1 5 1 5 20 19 8 Lyon 15 10 +2 4 3 3 17 15 9 Reims 14 10 +1 4 2 4 16 15 10 Strasbourg 13 11 -2 3 4 4 20 22 11 Brest 13 10 -3 4 1 5 13 16 12 Toulouse 12 10 0 3 3 4 11 11 13 Rennes 11 10 -3 3 2 5 13 16 14 Nantes 10 11 -3 2 4 5 14 17 15 Angers 10 11 -7 2 4 5 13 20 16 ASSE 10 10 -14 3 1 6 10 24 17 Le Havre 9 10 -12 3 0 7 8 20 18 Montpellier 4 10 -22 1 1 8 8 30 Voir le classement complet

De quoi forcément donner le sourire à Luis Enrique qui poursuivait son gros turn-over dès le début de la seconde période. Achraf Hakimi laissait sa place au jeune Yoram Zague alors que Barcola était aussi remplacé par Désiré Doué. Le second acte débutait d’ailleurs par une longue interruption après des jets de balles de tennis sur la pelouse pour protester contre la LFP. Finalement, la rencontre reprenait après de longues minutes, mais sur un rythme très tranquille. Le PSG, en gestion, se contentait de faire tourner la balle. Luis Enrique se permettait même une composition inédite. À l’heure de jeu, il décidait de faire entrer Dembélé et Kolo Muani en attaque et faire redescendre Asensio et Kang-in Lee au poste de relayeur avec Fabian Ruiz en sentinelle. Kolo Muani essayait bien d’y aller de son but pour gagner en confiance, mais il voyait son tir être bien repoussé par Fofana (75e) et manquait un but tout fait à quelques mètres de la cage (90e). Avant lui, c’était Yoram Zague qui avait buté sur le portier ivoirien du SCO. De son côté, Doué ne parvenait pas vraiment à s’illustrer face à une équipe d’Angers assez naïve dans le pressing. Après quelques tentatives en fin de match notamment de Kang-in Lee et Asensio, le PSG encaissait deux buts. D’abord un sublime but de Lepaul d’une reprise dingue pour sauver l’honneur avant que Biumla ne place sa tête dans le temps additionnel. Mais la rencontre se soldait tout de même par une grosse victoire parisienne (2-4). Avec ces 3 points, le PSG conforte sa première place et prend 6 points d’avance sur son dauphin Monaco. De son côté, Angers pourra avoir des regrets et reste à un point de la zone rouge et va vite devoir enchaîner pour ne pas redescendre.