Euro 2024 : Harvey Barnes envisage de quitter l’Angleterre pour l’Ecosse

La qualification imminente de l’Écosse pour l’Euro 2024 pourrait persuader Harvey Barnes de changer d’allégeance internationale. Arrivé à Newcastle lors du dernier mercato estival en provenance de Leicester, l’ailier anglais né à Burnley envisagerait en effet de quitter l’Angleterre et les Three Lions plus précisément afin de rejoindre la sélection écossaise. L’objectif du joueur étant de participer au prochain Championnat d’Europe avec l’équipe de Steve Clarke, comme le rapportent nos confrères anglais du Times.

Trop rarement appelé par Gareth Southgate avec la sélection anglaise (une seule petite sélection pour quatorze pauvres minutes de jeu lors d’un match amical contre le Pays de Galles en octobre 2020), l’attaquant de Newcastle, âgé de 25 ans, est d’ailleurs éligible pour jouer avec l’Écosse grâce à ses grands-parents. Enfin, le média anglais précise que le joueur de 25 ans serait désormais prêt à rejoindre les voisins écossais après avoir refusé les premières approches de la Tartan Army plus tôt dans sa carrière.