L’énorme brouille entre Joey Barton et Gary Neville sur les consultantes

Réputé pour son tempérament de feu et ses déclarations houleuses, Joey Barton n’a pas dérogé à la règle. L’Anglais a attaqué deux consultantes du football anglais, Eni Aluko et Lucy Ward, en les comparant à un duo de tueurs en série, Fred et Rose West. «Comment parle-t-elle du football masculin. Elle ne peut même pas taper correctement dans un ballon», a-t-il déclaré sur X, après le match entre Crystal Palace et Fulham en FA Cup sur ITV. Une remarque qui n’a pas plu au diffuseur, qui n’a pas tardé avant de publier un communiqué sur cette affaire. La chaîne pointe du doigt le comportement «méprisable et honteux de sa part», avant de conclure que «le football est pour tout le monde.» Joey Barton a de nouveau attaqué ITV ensuite. «Fermez-la, bande d’idiots. Qu’elles n’aillent pas à la télé. Elles ruinent le jeu pour tout le monde. C’est ce qui arrive quand on nous impose des personnes sous-qualifiées, sous-préparées et insignifiantes. À partir de maintenant, je les appellerai tous des tueurs en série. Chaque vidéo que vous sortez, bande de cons».

Une déclaration à laquelle son compatriote Gary Neville a réagi dans la foulée. L’ancien joueur de Manchester United a pris la parole en défendant les anciennes joueuses Eni Aluko et Lucy Ward, en parlant notamment de son lien avec le football féminin. «Mes filles regardent Salford City avec moi depuis 10 ans et aiment commenter le football, ma mère a été exclue de l’équipe de football (garçons dans les années 1960) et a arrêté de jouer à cause de la misogynie, ma sœur a lutté pendant des années pour obtenir des fonds pour son sport et mon frère a été moqué lorsqu’il a pris la tête de l’équipe féminine d’Angleterre. Je viens d’une famille qui a lutté contre ces problèmes pendant des années et j’en ai été le témoin direct. Tout cela ne fait que décourager et ce n’est pas la voie à suivre», a-t-il déclaré sur X. Joey Barton ne garde pas sa langue dans la poche et s’est défendu à son tour. «Je sais qu’ils paient ton salaire et je ne veux pas avoir à te mettre à la porte. Inquiètes-toi de l’une des 3758 autres affaires que tu as en cours. Je déciderai quand ce sera allé trop loin. Pas toi». Pour conclure, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a essayé de minimiser l’affaire en prétextant une blague. «Nous avons établi qu’ils ne supportent pas les blagues et ne comprennent pas les métaphores.»