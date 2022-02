Chelsea : Didier Drogba a confiance en Romelu Lukaku

L’ancien buteur de Chelsea Didier Drogba a souhaité encourager Romelu Lukaku, après que l’actuel attaquant des Blues a marqué en finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Palmeiras (2-1). Présent à Abu Dhabi pour la finale, l’Ivoirien a apprécié la performance de l’avant-centre des Diables Rouges et espère que cela lui permettra de continuer d’avancer avec Chelsea.« J’espère qu’il a appris quelque chose de moi. C’est un buteur, il avait déjà fait ça avant et il traverse un moment difficile. Mais rebondir avec ce genre de trophée va lui redonner confiance. Je pense que ce but va beaucoup l’aider » a expliqué Drogba aux journalistes présents.

L’ancien joueur de l’OM espère également que ce but sera un tournant pour le Belge de 28 ans. « Nous l’espérons tous car c’est important pour le club. Il s’est mis une certaine pression en revenant dans le club où il a débuté. C’est difficile et vous revenez parce que vous voulez prouver quelque chose, mais il est en train de gagner et je pense qu’il va y arriver » a détaillé l’ancienne gloire des Blues. Depuis son retour Lukaku a disputé 27 matchs et inscrit dix buts.