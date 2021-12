Southampton fait signer Willy Caballero

Southampton a officialisé ce lundi l'arrivée du gardien de but de 40 ans Willy Caballero dans le cadre d'un contrat courant jusqu'au 5 janvier. Le portier argentin arrive en renfort de dernière minute chez les Saints en raison des absences sur blessure d'Alex McCarthy et Fraser Forster.

«L'ancien gardien de Manchester City et de Chelsea a passé sa visite médicale aujourd'hui et va maintenant rejoindre ses nouveaux coéquipiers avant la visite d'Arsenal samedi, suivie d'un déplacement à Crystal Palace et d'un match à domicile contre Brentford la semaine suivante», peut-on lire dans le communiqué du club.