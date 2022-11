PSG : Christophe Galtier dévoile les raisons de son évolution tactique

La suite après cette publicité

Christophe Galtier peut avoir le sourire. Son PSG est leader de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le RC Lens, et s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Seule petite ombre au tableau, cette fameuse 2e place dans son groupe de C1 acquise dans les ultimes secondes, qui complique les choses pour le tour suivant. En attendant le Bayern Munich en février et mars prochain, le technicien parisien peut-être optimiste. Il a réussi à se faire adopter par les joueurs et le club, alors qu'un certain scepticisme s'était installé à son arrivée, lui qui était en compétition avec un certain Zinedine Zidane.

Cette première partie de saison lui donne raison. Le PSG est toujours invaincu et l'ambiance semble être bonne à l'intérieur du vestiaire, en dépit de certaines affaires plus ou moins importantes, plus ou moins influentes (char à voile, cyberharcèlement, barbouzerie autour d'Al-Khelaïfi, etc). Galtier a même pu faire évoluer ses idées sur le terrain, chose qu'on a rarement vu depuis la venue de QSI, tout en conservant l'adhésion de ses joueurs. Après quelques matchs joués avec une défense à trois, le technicien est revenu sur son idée première, pour installer une défense à 4, garantissant un meilleur équilibre.

Galtier explique le passage du 3-4-3 au 4-3-3

«Il a fallu travailler sur un système au départ. C'était très clair avec Luis Campos. Un schéma différent par rapport à la saison dernière. Au fur et à mesure, je l'ai fait évoluer pour deux raisons. La première, nous avons recruté trois milieux de terrain, arrivés très tard dans la préparation. Avec des degrés de forme très différents. (...) Ce système (à 3 défenseurs centraux) a ses limites, notamment pour les deux milieux. Ce système avec deux milieux et trois offensifs vous laisse soit en bloc haut, soit en bloc bas. Il n'y a pas de juste milieu. Pour avoir ce juste équilibre, il faut ajouter ce milieu», prévient-il avant de poursuivre sur les ondes de RMC.

«On pouvait créer de grosses situations, mais on pouvait en subir. En bloc bas, la moindre faute donne un coup franc, un corner. J'attendais le retour en forme athlétique des milieux. Je savais qu'on allait changer de système. J'ai pris la décision de changer de système avant Marseille. Pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu, récupérer le ballon plus haut. Mais aussi pour que nos trois fantastiques puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle : Kylian un peu plus à gauche, Ney dans le cœur du jeu. Ça a été très bien fait contre Marseille. (...) Quand vous avez Verratti et Danilo, ça vous donne deux possibilités, avec notamment trois centraux.»

Avec toujours un même objectif, placer ses trois éléments offensifs (Messi, Neymar et Mbappé) dans un certain confort de jeu. Ils sont tous les trois concernés par le projet assure Galtier, qui peut même se permettre d'en faire sortir un de temps en temps. Même en dehors des matchs, ils font preuve d'un grand sérieux, à l'image de Neymar, irréprochable dans son comportement et en pleine possession de ses moyens physiques depuis le début de la saison. Cela sera-t-il suffisant pour aller plus loin en Ligue des Champions ? C'est la grande question à laquelle personne ne peut encore répondre mais un premier pari a déjà été gagné par Galtier et son staff.