Schalke 04 : Amine Harit dans l'œil du cyclone

Avec 6 réalisations et 4 passes décisives en 25 apparitions, Amine Harit (23 ans) avait été l'une des rares satisfactions de la décevante saison passée de Schalke 04, terminée à une bien modeste 12e place. Ses performances avaient même poussé le club de la Ruhr à lui offrir un nouveau bail courant jusqu'en juin 2024, face aux intérêts grandissants ailleurs en Europe.

Depuis, la donne a quelque peu changé. Au printemps, l'ancien Nantais avait ainsi été repris de volée pour avoir brisé les règles du confinement en Allemagne au début de la pandémie de Covid-19. Sa fin de saison n'a pas été spécialement brillante et le début de l'exercice 2020/21 est de la même veine. Illustration ce week-end avec sa sortie dès la 39e minute de jeu lors de la défaite des siens à domicile contre le VfL Wolfsbourg (0-2, 8e journée de Bundesliga).

Pointé publiquement du doigt par son directeur sportif

Entré directement aux vestiaires sans passer par la case banc de touche, le natif de Pontoise, annoncé cet été dans le viseur de clubs plus huppés tels que le FC Barcelone et l'Atalanta, a d'ailleurs déclenché la colère de son directeur sportif Jochen Schneider. «Je suis très déçu d'Amine Harit car il a un potentiel incroyable, mais il n'a pas été capable de le convertir en performance ces derniers mois. Sa manière de sortir du terrain après avoir été remplacé n'est pas acceptable. Je lui en parlerai bien sûr en début de semaine», a lâché ce dernier dans les colonnes du quotidien allemand Ruhr Nachrichten.

Ce dernier se serait évidemment bien passé de ce nouvel épisode, alors que son équipe réalise un horrible début de campagne, pointant à la 18e et dernière place du classement. Avec une petite passe décisive en six sorties, le Lion de l'Atlas ne parvient pas à redonner des couleurs aux siens. L'entretien au programme avec son supérieur le relancera-t-il alors que se profilent deux gros matches contre le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen ?