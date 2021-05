Memphis Depay annonce la couleur pour son mercato estival

Dimanche, face à l'OGC Nice (38e et dernière journée de Ligue 1), Memphis Depay (27 ans) disputera son dernier match avec l'Olympique Lyonnais. Un chapitre long de quatre ans et demi, ponctué par 178 rencontres, 76 buts et 55 passes décisives. Ému, l'international néerlandais (62 sélections, 23 réalisations) a profité d'un entretien dans les colonnes de L'Équipe pour faire ses adieux au club rhodanien. Il a aussi et surtout joué cartes sur table au sujet de son avenir.

«Si j'avais les mêmes stats au PSG que celles que j'ai à Lyon, tout le monde le saurait en Europe. Pareil si je les avais eues à Manchester. Donc il va falloir que je prouve aux trois ou quatre plus grands clubs européens que je peux faire la même chose chez eux. C'est mon but», a lancé l'attaquant aux 20 buts et aux 10 passes décisives cette saison en Ligue 1, sûr de sa force.

Sûr de son talent

«Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore clair, mais c'est mon objectif. Et si les gens ne me placent pas dans la liste des joueurs de ce niveau, c'est qu'ils ont un problème avec moi. Parce que moi, je sais que je peux en faire partie. Et je le montre aussi en sélection», a-t-il lâché. Le message est on ne peut plus clair et respire l'ambition.

L'ancien pensionnaire de Manchester United met d'ailleurs tout en œuvre pour maîtriser son destin puisqu'il a décidé de quitter ses agents pour être partie prenante des négociations. S'il a confirmé un intérêt du FC Barcelone, le capitaine de l'OL a assuré que d'autres options existaient également, rien n'étant officiellement bouclé. Mais une chose est sûre. «Je veux montrer mes qualités dans le plus grand club possible, dans le plus grand Championnat possible. Je suis prêt à passer un cap», a-t-il conclu. À bon entendeur.