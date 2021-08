FC Barcelone : le nouveau prix d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Le dossier Griezmann semblait s'être calmé. Les dernières indications semblaient aller dans un même sens : une nouvelle saison à Barcelone pour le Français. Pour lui, c'était de toute manière très clair : le Barça, ou l'Atlético. Il n'était pas tenté par un départ en Angleterre ou en Serie A, où des clubs étaient pourtant intéressés. Mais si on se fie aux informations du journaliste de RAC1 Gerard Romero, il est toujours en vente.

Et selon le Catalan, toujours bien informé sur le FC Barcelone, le club de Liga demande 50 millions d'euros au minimum pour l'attaquant tricolore, soit moins de la moitié de ce qui avait été déboursé il y a deux ans. Reste maintenant à savoir si des clubs seront intéressés, à l'heure où peu à peu, les clubs les plus puissants financièrement commencent à placer leur pions, comme Manchester City qui fonce sur Harry Kane et Chelsea qui veut rapatrier Romelu Lukaku.

L'Atlético pourrait revenir à la charge

Reste l'option Atlético. Plusieurs médias espagnols révélaient ces derniers jours que le club de la capitale espagnole n'avait pas encore abandonné, mais qu'il attendait les derniers jours du mercato pour réellement se retrouver en position de force, le Barça ayant toujours besoin d'argent. Une hypothèse confirmée par Gerard Romero, qui en dit même un peu plus.

Les Colchoneros pourraient ainsi récupérer leur ancien numéro 7 grâce à la future vente de Saúl Ñíguez, dont l'avenir devrait s'écrire en Premier League. Le milieu de terrain espagnol, plus forcément dans les plans du Cholo Simeone, devrait justement rapporter un chèque d'un montant similaire au prix demandé par le Barça pour Grizi. Autant dire que cette histoire est loin d'être finie !