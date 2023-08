PSG : Julien Stephan rassure sur l’hygiène de vie d’Ousmane Dembélé

Dans un entretien pour RTL, Julien Stephan est revenu longuement sur la future signature d’Ousmane Dembélé au PSG. L’ancien coach de Rennes, qui a lancé l’ailier de 26 ans dans le monde professionnel, a tenu à rassurer sur l’état physique du joueur. Souvent blessé au Barça et pointé du doigt à un moment pour son hygiène de vie, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund semble avoir bien changé depuis.

«Ousmane a mis beaucoup de choses en place sur le plan personnel avec son entourage pour chercher à trouver quelques réponses aux quelques pépins physiques qu’il a pu avoir quand il était à Barcelone. Il a pris aussi beaucoup de maturité. C’est devenu un homme avec le sens des responsabilités. (…) Ce que je sais, c’est qu’il met tout en place au quotidien justement pour limiter le risque de blessures et pour contrecarrer les quelques difficultés qu’il a rencontrées. Son agent fait énormément de choses pour lui mettre autour de lui une structure et des gens compétents : un cuisinier, un nutritionniste, un kiné, un préparateur physique également pour se donner le plus de chances possible. Les blessures, ce n’est pas toujours lié à une problématique d’hygiène de vie, c’est aussi parfois inhérent à la blessure musculaire et à sa spécificité, surtout pour un joueur qui joue aussi beaucoup sur ses qualités athlétiques.»