Man City : Kalvin Phillips règle ses comptes avec Pep Guardiola

La première saison de Kalvin Phillips à Manchester City ne s’est pas bien passé. Avec seulement 25 apparitions au cours de la saison, l’Anglais de 27 ans a rapidement été déclassé dans la hiérarchie en raison d’un surpoids annoncé publiquement par Pep Guardiola. Une déclaration qui ne passe pas pour le milieu de terrain des Cityzens, qui s’est exprimé sur la sortie de son manager.

«Pour être honnête, c’était un peu difficile à accepter, simplement à cause de son ampleur médiatique et du nombre de personnes qui ont commencé à en parler, a avoué Phillips à BBC Radio 5 Live. Je sais que le manager a fait ses commentaires et ses trucs comme ça, mais je les ai respectés. Pour moi, je n’étais pas en surpoids, mais évidemment le manager l’a vu d’une manière différente. (…) Ma situation a changé. Je ne m’attends pas à être dans l’équipe ou à débuter. Mais si je ne commence pas, je vais pousser pour essayer de m’impliquer beaucoup plus. Évidemment, j’aimerais jouer beaucoup plus, m’impliquer beaucoup plus.»

