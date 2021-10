Liga : Valence arrache le nul face à Majorque dans le temps additionnel

Valence recevait Majorque à la Mestalla dans le cadre de la 10e journée de LaLiga. Le club che restait sur cinq matches sans victoire (2 nuls, 3 défaites) et souhaitait se reprendre devant son public. De l'autre côté, les Baléares subissent également une série négative, avec trois défaites sur ses quatre derniers matches. Pourtant, si la possession est valencienne, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score grâce à son attaquant espagnol Angel Rodriguez, servi à l'entrée de la surface de but après un superbe travail du milieu offensif sud-coréen Lee Kang-In à la limite de la ligne de but (0-1, 32e). Six minutes plus tard, Dani Rodriguez s'incrustait dans la surface et tentait un centre en retrait, mais l'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby le déviait du bras dans ses propres buts (0-2, 38e).

En seconde période, José Bordalas procédait à un triple changement pour provoquer un électrochoc chez ses joueurs, et le scénario semblait pencher en leur faveur : auteur d'une semelle dangereuse sur Daniel Wass, Lee Kang-In écopait de son deuxième jaune, synonyme d'expulsion (54e). Pendant plus d'une demi-heure, les Blanquinegros enchaînaient les offensives mais le RCD pliait et avait dû rompre dans le temps additionnel, avec la belle frappe lointaine de l'ex-Parisien Gonçalo Guedes (1-2, 90e+3). Puis à la toute fin de rencontre, Jose Gaya était servi à l'entrée de la surface et trompait Manolo Reina d'une reprise acrobatique (2-2, 90e+8) pour arracher le point du match nul pour les siens. Score final : 2-2. Valence se reprend bien et garde sa 10e place, tandis que Majorque manque l'occasion de grimper dans la première partie de tableau.

