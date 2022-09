Arsène Wenger voit Arsenal finir champion d'Angleterre

L'ancien entraîneur des Gunners est bien placé pour avoir des prédictions tranchées. Arsène Wenger (72 ans) n'a pas moins de 1228 matchs sur le banc d'Arsenal et un palmarès plutôt intéressant. Il est évidemment ravi du début de saison de son ancienne équipe, qui est première au classement de Premier League avec six victoires en sept matchs avec la manière. A tel point qu'il voit le club de Londres finir champion. « Je dirais qu'ils (Arsenal) ont de bonnes chances cette saison parce que je ne vois aucune équipe super dominante», déclare le français à Sky Sports.

«Je crois que c'est une bonne occasion de le faire cette saison. Bien sûr, c'est aussi une saison un peu spéciale parce que vous avez la Coupe du monde au milieu et vous ne savez pas à quel point cela affectera les performances des joueurs et des équipes. Dans l'ensemble, je crois qu'il y a une bonne opportunité là-bas cette saison. » On verra en fin de championnat s'il a raison. En tout cas, il n'a pas peur d'avoir (déjà) un avis alors que nous sommes qu'au début de l'exercice et qu'il y a la Coupe du monde au milieu.