PSG : ça grince en coulisse...

La suite après cette publicité

Sur le papier, le Paris Saint-Germain vient d’enchaîner trois victoires de rang contre Metz (1-0), Nice (3-0) et Reims (2-0) pour remonter à la septième place du classement, à quatre points du leader rennais. Ça va mieux donc après un début de saison en Ligue 1 marqué par deux défaites de suite, dont une très amère contre l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (0-1). Mais en coulisse, l’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe.

Déjà, Thomas Tuchel et Leonardo ne se cachent plus pour afficher leurs différends. Et si le Brésilien ne l’a jamais vraiment fait par des déclarations publiques, l’Allemand, lui, ne se prive plus pour le faire. Hier encore, au moment d’être interrogé sur la fin du mercato parisien, le coach des Rouge-et-Bleu se désolait de voir les autres grands d’Europe se renforcer de manière significative et pas le PSG.

Des comportements qui agacent

À sa décharge, Leonardo doit composer avec les énormes pertes liées à la crise du coronavirus et n’a donc pas un chéquier garni pour faire plaisir à son entraîneur. Mais il n’y a pas que les tensions entre Leo et Tuchel. L’Equipe nous apprend que certains joueurs sont également agacés par le comportement de certains de leurs coéquipiers, sans doute après les événements survenus lors du Clasico.

Enfin, le slogan « c’est pas la faute du PSG mais celle des autres », souvent ressorti par Leonardo pour expliquer les différents couacs survenus dans l’actualité récente du club, commence aussi à taper sur le système de plusieurs personnes. « On doit pourtant être capables de jouer notre football et être au-dessus de ça », a même confié un joueur au quotidien. Ajoutez à cela les ennuis judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi et vous obtenez une ambiance quelque peu tendue...