Tottenham - Arsenal : les compositions probables

À l'occasion de la 11e journée de Premier League, Tottenham reçoit Arsenal pour un derby de Londres qui s'annonce bouillant (17h30, à suive en direct sur notre site). Les Spurs ont l'occasion de reprendre la tête du championnat, après la victoire de Chelsea hier (3-1 contre Leeds), alors que les Gunners doivent retrouver des couleurs, eux qui pointent à une décevante 14e place. José Mourinho pourrait s'appuyer sur un 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts. Une défense composée par Reguilón, Dier, Alderweireld et Aurier. Højbjerg et Sissoko dans un double pivot au milieu avec Ndombélé un peu plus haut. Bergwijn et Son sur les ailes pour accompagner Kane à la pointe de l'attaque.

Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta pourrait proposer un 3-4-3 où Leno prendrait place dans les cages. Une charnière centrale où l'on pourrait retrouver David Luiz, Gabriel et Tierney. Bellerín et Saka dans les rôles de piston sur les côtés, avec Elneny et Xhaka au milieu. Enfin, Willian et Aubameyang seront chargés d'alimenter Lacazette en attaque.