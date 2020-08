Crystal Palace va retenter sa chance pour Ismaïla Sarr

Watford a été relégué en Championship à la fin de cette saison. Un résultat qui va certainement provoquer un exode des talents et donner la possibilité à des écuries de Premier League de réaliser certains gros coups. Ismaïla Sarr est certainement l'un d'entre eux et Crystal Palace l'a bien compris. En effet, selon Le Sun, le Sénégalais serait le choix prioritaire des Eagles en cas de départ de Wilfried Zaha.

L'Ivoirien a émis des souhaits et quelques grosses écuries se seraient montrées intéressées. Le journal anglais parle même d'une offre de 40 millions pour l'ancien Rennais que les dirigeants de Palace avaient déjà ciblé l'été dernier. Avec ses qualités de vitesse et de percussions, son profil colle à celui de Wilfried Zaha. Il pourrait donc continuer son acclimatation dans un championnat qu'il a découvert cette saison pour 5 buts et 4 passes décisives en 28 matchs.