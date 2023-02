Ligue 1 : Lille se relance et enfonce Brest

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi, le LOSC accueillait Brest. Après sa défaite cruelle face au PSG le week-end dernier, les Lillois espéraient se relancer face à une équipe brestoise en grande difficulté (deux défaites de rang) et qui pointait à la 16e place au coup d’envoi. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca misait sur une composition offensive avec David, Zhegrova, Cabella, Bamba ou encore Weah au poste de défenseur gauche. De son côté, conscient des difficultés de son équipe, Eric Roy alignait une composition assez défensive en 4-1-4-1 pour bloquer notamment les couloirs.

Et les choix de l’ancien technicien de Nice semblaient plutôt efficaces, car c’est bien Brest qui ouvrait le score dans cette rencontre. Sur un corner bien frappé par Kenny Lala, le ballon était d’abord dévié par un défenseur puis par… Achraf Dari, qui s’en allait célébrer son deuxième but en Ligue 1. Sauf que… si le ballon avait bien franchi la ligne, le ralenti montrait par contre que le Marocain n’avait pas touché le ballon. C’est le défenseur portugais Djalo qui avait en réalité dévié le cuir dans son propre but et qui donnait donc l’avantage à l’équipe adverse (0-1, 8e). Un avantage que Brest conservera jusqu’à la mi-temps face à des Lillois impuissants et sans idées.

Le LOSC récompensé

Au retour des vestiaires, les Lillois revenaient avec plus d’envie et d’autres idées offensives. Plus précis dans la dernière passe, Lille commençait à inquiéter doucement Marco Bizot qui restait vigilant sur sa ligne. Mais c’est logiquement que les Nordistes trouvaient la faille à l’heure de jeu. Comme le week-end dernier au Parc des Princes, c’est le défenseur Bafodé Diakité qui plaçait une belle tête sur corner pour l’égalisation (1-1, 60e). Il prenait le meilleur sur Achraf Dari et confirmait ainsi sa bonne forme du moment. Une forme qui sera gâchée par sa sortie sur blessure quelques minutes plus tard. Mais le LOSC, reboosté par cette égalisation, poussait pour prendre l’avantage.

Et après avoir mis la pression à des Brestois qui reculaient au fil du match, les hommes de Paulo Fonseca étaient récompensés. Encore une fois sur corner. Cette fois-ci, Lille profitait d’une sortie totalement manquée de Marco Bizot qui sortait bien trop loin de sa surface. Il était devancé par un Alexsandro qui voyait donc le cuir finir sa course au fond des filets. Malgré une légère réaction brestoise, le score ne bougera plus malgré de très grosses tensions entre les deux bancs et des exclusions, dont celle de Paulo Fonseca, après le coup de sifflet final. Lille se relance donc après sa défaite au PSG et remonte à la 5e place en attendant les autres matches. De son côté, Brest concède une troisième défaite de rang et reste 16e au classement. Mais à la fin du week-end, le club du Finistère pourrait pointer à la 19e place.