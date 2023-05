Real Madrid : le groupe pour affronter Valence, sans Eden Hazard

La suite après cette publicité

En déplacement à Valence ce dimanche (18h30) lors de la 35e journée de Liga, le Real Madrid ne pourra pas compter sur Eden Hazard. L’ancien international belge, qui a pourtant participé à la séance d’entraînement de son équipe dans son intégralité ce samedi matin, a été écarté du groupe par Carlo Ancelotti.

Selon Marca, cette mise à l’écart de l’ex-Diable Rouge s’expliquerait tout simplement par un choix du technicien italien, et non pas pour un quelconque problème physique. Quant aux Français Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, ils figurent tous dans le groupe madrilène, qui tentera de s’imposer pour sécuriser sa 2e place devant l’Atlético de Madrid.

