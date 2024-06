Roumanie - Ukraine : les compositions officielles

Nouvelle journée dans cet Euro 2024 avec la première rencontre du groupe E entre la Roumanie et l’Ukraine. Si les Roumains, sortis au premier tour en 2016 en France, retrouvent la compétition européenne après un rendez-vous manqué en 2021, les Ukrainiens, eux, sont davantage attendus après être sorti en quart de finale face à l’Angleterre lors de la dernière édition. Les deux équipes partagent leur poule avec la Belgique et la Slovaquie. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, la Roumanie démarre en 4-3-3 avec Nita dans les buts, Ratiu, Dragusin, Burca et Bancu en défense, un milieu Stanciu, Marius Marin et Razvan Marin et, enfin, un trio offensif Man-Dragus-Coman. En face, l’Ukraine débute également en 4-3-3 avec Lunin dans les cages, une arrière-garde Konoplya-Zabarnyi-Matvienko-Zinchenko, Stepanenko et Shaparenko devant la défense et Sudakov un cran au-dessus. Enfin, Dovbyk, à la pointe de l’attaque, est accompagné de Mudryk et Tsygankov.

Les compositions officielles :

Roumanie : Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - Stanciu, M.Marin, R.Marin - Man, Dragus, Coman

Ukraine : Lunin - Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Zinchenko - Sudakov, Shaparenko - Sudakov - Tsygankov, Dovbyk, Mudryk