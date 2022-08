Mercato : le drôle de cas Adnan Januzaj

Adnan Januzaj n'a que 27 ans, mais ça fait un bon moment déjà qu'il est connu des fans de football. L'international belge, également Albanais et Kosovar, avait impressionné tout le monde lors de ses premières apparitions à Manchester United, à un âge d'adolescent, portant également le numéro 11, symbolique à Old Trafford. Mais peu à peu, son temps de jeu s'est affaibli, et ses prêts à Dortmund puis à Sunderland n'ont pas forcément été convaincants.

C'est lorsqu'il débarque à la Real Sociedad en 2017, âgé de 22 ans, qu'il parvient à se relancer et à montrer l'étendue de son talent. Sur les deux dernières saisons surtout, où il s'est affirmé en tant que membre important de l'équipe d'Imanol Alguacil, se mettant tous les supporters du club basque et les observateurs dans la poche. Seulement, il n'a pas réussi à trouver un accord pour prolonger avec l'écurie de Saint-Sébastien. Libre de tout contrat, l'international belge était une des sacrées affaires du mercato...

Des exigences démesurées

Seulement, un mois et demi plus tard, il n'a toujours pas trouvé de club. S'il y avait eu une rumeur le liant au Barça en début de mercato, elle s'est vite évaporée. De même pour West Ham. Comme l'indique El Desmarque, le joueur a récemment proposé ses services au Celta de Vigo de Luis Campos, mais les Galiciens ont dit non. Tout comme le Betis et Séville plus tôt cet été. Personne ne semble vouloir de lui actuellement. Et ce n'est pas pour des raisons sportives.

Selon le journal espagnol, il demande une prime à la signature de six millions d'euros, ainsi qu'un salaire net de 3,5 millions d'euros. Des sommes conséquentes pour des équipes du sub-top européen. En début de semaine, le média ibérique Relevo évoquait un intérêt prononcé d'Osasuna, mais là aussi, ça semble très difficile financièrement. Avec un Mondial qui arrive dans quelques mois seulement, Januzaj serait bien inspiré de trouver chaussure à son pied rapidement !