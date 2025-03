Un ex-international français rejoint le projet Kings League !

À une semaine du match d’ouverture de la Kings League française, organisée par le streamer Amine, de plus en plus de noms connus du monde du football viennent se greffer au projet. Après avoir officialisé la présence sur les pelouses de Jérémy Ménez pour la première journée au sein de son équipe, Amine a validé celle de l’ancien gardien du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil.

La suite après cette publicité

Sans club depuis la fin de son contrat avec la Salernitana en juin dernier, le gardien de 37 ans retrouve le devant de la scène avec ce projet. A noter également la présence des anciens joueurs professionnels Jérôme Rothen et Anthony Scaramozzino au sein de l’équipe du Youtubeur Squeezie, le premier sur le banc en tant que coach et le second sur le terrain. L’international français de futsal Landry NGala est lui aussi pisté par le projet, qui prend désormais une certaine ampleur.