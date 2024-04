OL-Brest : Antony Gautier reconnaît plusieurs erreurs d’arbitrage

Le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois a fait jaser, surtout au niveau de l’arbitrage. Si les Gones ont remporté ce duel dimanche soir (4-3), plusieurs erreurs de Mathieu Vernice au sifflet ont été analysées par Antony Gautier, le directeur technique de l’arbitrage français. Ce dernier a reconnu sur France Bleu que deux faits de jeu sont défavorables aux Ty-Zefs, deux autres côté lyonnais. Le premier, est qu’un penalty aurait dû être sifflé à la 16e minute de jeu à la suite d’une main d’un défenseur lyonnais. «La décision attendue était un pénalty et une intervention de l’assistance vidéo si la décision n’était pas prise sur le terrain», a assuré Antony Gautier, avant d’évoquer la deuxième situation litigieuse.

Alexandre Lacazette est fauché par Lilian Brassier, entraînant un coup franc et l’ouverture du score par la même occasion. En revanche, l’attaquant français était en position de hors-jeu au moment où il reçoit le ballon. «La décision attendue était de sanctionner la position de hors-jeu de l’attaquant et donc de répondre par un coup franc indirect pour le Stade Brestois», confirme Antony Gautier. Concernant le carton rouge de Pierre Lees-Melou, le DTN n’a pas «vocation à intervenir» pour un éventuel retrait. Les Lyonnais n’ont pas été épargnés également. Le coup franc qui entraîne le deuxième but en faveur du Stade Brestois n’aurait pas dû être sifflé. «Cette main là (de Matic) n’était pas sanctionnable et n’aurait pas dû faire l’objet d’un coup franc en faveur du Stade Brestois», admet Gautier. Autant de décisions contestées, surtout par le Stade Brestois, qui ne manquent pas de faire réagir.