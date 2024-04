OL-Brest : Grégory Lorenzi dézingue l’arbitrage

Il n’y a pas une semaine sans que l’arbitrage ne fasse couler de l’encre en Ligue 1. Hier soir, lors du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois remporté par les Gones (4-3), les décisions arbitrales ont - une nouvelle fois - été au coeur des débats. Mathieu Vernice, au sifflet pour cette rencontre, a notamment empêché les Brestois d’obtenir un penalty qui aurait dû être accordé, distribué un carton rouge à Pierre Lees-Melou jugé trop sévère par ce dernier, entre autres. Une prestation pointée du doigt par le directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi, qui tire sur l’arbitrage de la rencontre.

La suite après cette publicité

«On sait très bien que Brest dérange peut-être», a d’abord estimé le dirigeant, pour le quotidien L’Équipe. «On sait qu’on jouera Monaco la semaine prochaine et qu’on ne sera pas forcément arbitrés sur un pied d’égalité. La réception de Monaco ne sera pas simple, avec, encore une fois, un léger avantage de leur côté, car je sais très bien que les arbitres aujourd’hui sauront quoi faire dans les derniers matches. C’est l’historique de la L1, les grosses équipes doivent être en haut. Nous, on est le petit, personne ne peut m’empêcher de le penser et je ne crois pas me tromper», a ensuite ajouté Lorenzi, tout en avouant que son équipe aurait dû «mieux faire» lorsqu’elle avait deux buts d’avance.