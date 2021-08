La position du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé

Le sprint final du mercato estival 2021 nous offre un magnifique feuilleton Kylian Mbappé (22 ans). Suite à la première offre officielle dévoilée du Real Madrid, de l'ordre de 160 M€, le Paris SG, par le biais de son directeur sportif Leonardo, est sorti de sa réserve, posant clairement les bases de l'opération. Le champion du monde 2018, qui a refusé toutes les propositions de prolongation, souhaite rejoindre la Casa Blanca. C'est acté.

Les Rouge-et-Bleu n'ont pas fermé la porte, mais veulent qu'un éventuel transfert se fasse à leurs conditions. Le Parisien expliquait dès ce mercredi que les pensionnaires du Parc des Princes espéraient environ 220 M€ pour lâcher l'international tricolore (48 sélections, 17 réalisations). Le message est passé, puisque ce montant fait aujourd'hui la une de As.

Surpris par les mots de Leo

La publication espagnole voit dans ces récents évènements des raisons d'y croire. Un optimisme mesuré en attendant que les propriétaires du PSG prennent eux aussi position. Pour l'heure, les Merengues n'ont en effet pas eu de réponse officielle, explique Marca. Le quotidien sportif indique que Leonardo a simplement répondu verbalement par un simple non à la proposition madrilène, transmise par José Angel Sanchez, directeur du football, avant de convoquer sa conférence de presse mercredi après-midi.

Florentino Pérez et ses équipes ont d'ailleurs été étonnés de la teneur de la sortie du Brésilien, même s'ils comptent garder le silence sur la scène médiatique. Depuis Madrid, on reste calme. On entend discuter et négocier sur les bases de ces 160 M€, considérés comme le juste prix à un an de la fin du contrat de l'ancien Monégasques, qui sera libre de négocier avec l'écurie de son choix dans quelques mois seulement. D'après ABC, le Real n'ira pas jusqu'à 180 M€. La partie de poker a clairement commencé.