PSG : Leonardo confirme les envies de départ de Kylian Mbappé et cartonne le Real Madrid

La fin de ce mercato estival est dantesque. Surtout au Paris Saint-Germain. Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le club de la capitale doit maintenant se battre pour conserver Kylian Mbappé. Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant francilien a d’ailleurs fait l’objet d’une offre de 160 M€ hier soir. Une proposition confirmée par Leonardo. « Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c’est autour de ça », a-t-il déclaré à RMC Sport.

«Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair»

Cependant, le directeur sportif des Rouge-et-Bleu a également confirmé les informations sorties ce matin, à savoir que le PSG a immédiatement repoussé l’offre merengue. La raison ? Le Brésilien affirme que Paris veut « prouver » à son joueur qu’il reste au centre du projet, mais qu’il n’est pas au-dessus des plans parisiens. Toutefois, Leonardo est conscient de la réalité de la situation. D’ailleurs, le Brésilien est enfin la première voix parisienne à confirmer que Mbappé veut bel et bien plier bagage.

« Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. » Paris reste donc ferme et, à l’instar du cas Neymar en 2019, ne lâchera prise que si une proposition digne du statut du joueur arrive sur les bureaux franciliens.

Le Real Madrid en prend pour son grade

« Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante. » Le Real Madrid est donc prévenu.

Enfin, après avoir mis les points sur les i, le dirigeant parisien n’a pas oublié d’envoyer quelques petits tacles. A Kylian Mbappé dans un premier temps. « Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. » Puis à la Casa Blanca qu’il accuse d’avoir fait son offre pour se donner une bonne image et de s’être très mal comportée depuis des mois. « Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. » La suite du feuilleton promet d’être animée.