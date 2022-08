Nice : Kasper Dolberg en route pour Séville !

La suite après cette publicité

Été 2019. L'OGC Nice nourrit de grandes ambitions et claque 20,5 M€ pour s'offrir un attaquant d'envergure, à savoir Kasper Dolberg qui débarque dans la cité azuréenne fort d'une solide réputation et de buts inscrits à la pelle avec le club ajacide. Oui mais voilà, en dépit d'indéniables qualités et quelques performances remarquées sous les couleurs du Gym, rien ne va vraiment se passer comme prévu pour l'international danois.

Entre problèmes extrasportifs, blessures à répétition, problème de diabète et irrégularité, Dolberg ne va jamais réussir à s'imposer dans la durée à Nice, se volant voler la vedette par Amine Gouiri puis par Andy Delort qui l'a repoussé sur le banc de touche petit à petit. Après trois saisons passées sur la Côte d'Azur, le bilan est assez mitigé voire décevant avec seulement 24 buts en 84 matches avec l'OGCN. Pas utilisé depuis le début de la saison, Dolberg n'a pu rater la grande quête de l'attaquant réclamé par Lucien Favre, de Edinson Cavani à Islam Slimani en passant par Gaëtan Laborde. C'est d'ailleurs ce dernier qui va débarquer dans les prochaines heures à Nice comme nous vous le révélions hier.

Kasper Dolberg est attendu à Séville ce mercredi

Avec un horizon bouché à Nice, Kasper Dolberg (24 ans) n'a eu d'autre choix que d'envisager un départ, qui dispose d'un contrat courant jusqu'à juin 2024 avec les Aiglons. Après avoir été annoncé en Angleterre ou en Allemagne, c'est finalement en Espagne qu'il va se retrouver. Comme nous vous le révélions hier soir, le Séville FC est très intéressé à l'idée de relancer celui qui a marqué trois buts lors du dernier Euro avec le Danemark.

Selon nos informations, après avoir discuté une partie de la soirée et de la nuit, Monchi est sur le point de trouver un accord avec Nice pour un prêt avec option d'achat. Selon Marca, le joueur est même attendu dans la journée à Séville. Une solution qui va sans doute contenter tout le monde, aussi bien les clubs que le principal intéressé. Espérons que le soleil sévillan lui réussisse plus que celui de la Riviera.