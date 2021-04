Barça : Lionel Messi a eu très peur...

Hier soir, le FC Barcelone s’est imposé en toute fin de match face à Valladolid grâce à un but d’Ousmane Dembélé. Une victoire importante pour les Culés qui ne sont plus qu’à une longueur du leader, l’Atlético de Madrid. Mais hier, les Blaugranas redoutaient une chose : que Lionel Messi et Frenkie De Jong soient avertis.

En effet, en cas de carton jaune, les deux hommes auraient été suspendus pour le Clasico. Et visiblement, les images du match relayées par les médias espagnols montrent que Messi a bien cru que l’arbitre de la rencontre, Jaime Latre, lui en voulait. « Il a tellement envie de me donner ce carton… pfff c’est incroyable », a déclaré La Pulga en rentrant au vestiaire à la mi-temps.