Rennes : le successeur d'Hamari Traoré déniché au Portugal ?

Un an après avoir recruté Raphinha, le Stade Rennais va-t-il à nouveau aller piocher un renfort au Portugal et recruter un joueur également représenté par Deco ? C’est possible si l’on en croit O Jogo. Le quotidien indique que le SRFC suit la piste du Malien Falaye Sacko (25 ans).

Joueur du Vitoria Guimarães, ce dernier est lié à la formation portugaise jusqu’en 2024. Titulaire indiscutable, Sacko fait partie des possibles successeurs du courtisé Hamari Traoré. Rennes devra toutefois trouver de bons arguments car le défenseur est blindé par une clause libératoire de 50 M€. Son club est donc en position de force pour négocier.