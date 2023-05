OL : Dejan Lovren revient sur l’incroyable remontada face à Montpellier

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant d’aller défier Clermont dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, Dejan Lovren (33 ans) est revenu sur la victoire historique des siens face à Montpellier (5-4) le week-end dernier. Face aux journalistes, le défenseur croate a notamment souligné l’état d’esprit irréprochable de ses coéquipiers avant d’avouer que ce succès restait comme l’un de ses meilleurs souvenirs dans sa carrière.

«C’est dommage qu’on n’ait pas pu parler du match de Montpellier. Ca arrive une fois tous les 10 ans, un tel scénario. Je n’ai jamais vu une équipe perdre 4-1 à la 60e et gagner 5-4. Ca met en avant du caractère et du courage, ça nous donne de la force. Dès qu’on a marqué, on a pas fait les célébrations, on a pris le ballon et on s’est remis en place pour croire jusqu’à la fin. Cette semaine on a pris du plaisir sur le terrain, on a parlé de ce match. C’est une expérience ce match face à Montpellier. La tactique était de marquer 5 buts (rires). Les matches comme ça, on ne peut rien dire. C’est plus le cœur et le mental, il fallait y croire. C’est dans le top 3 des matchs de ma carrière, avec Liverpool-Dortmund et Liverpool-Barça.»

