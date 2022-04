MU : les recruteurs ne connaissaient pas Christopher Nkunku

La suite après cette publicité

À son arrivée sur le banc de Manchester United il y a quelques mois, l'entraîneur allemand Ralf Rangnick, passé notamment par le RB Leipzig, aurait demandé aux recruteurs du club leur rapport sur le Français Christopher Nkunku, auteur d'une très bonne première partie de saison avec le pensionnaire de Bundesliga. Sauf qu'il a été surpris d'apprendre que la cellule de recrutement ne connaissait pas le joueur formé au PSG, selon ESPN.

Mark Ogden, journaliste chez le média américain, affirme que l'Allemand aurait exprimé son étonnement : «les gars, c'est le meilleur jeune joueur d'Allemagne actuellement, il va bientôt jouer pour la France, il marque des buts depuis le milieu de terrain - et c'est un joueur dont tout le monde parle.» Force est de constater qu'il avait raison puisque Nkunku est depuis devenu international français, et qu'il est également le 4e joueur le plus impliqué sur des buts de son équipe cette saison en Europe (27 buts - 17 passes décisives).