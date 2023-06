Liverpool : Mohamed Salah n’a pas rencontré Nasser Al-Khelaifi

Alors que plusieurs rumeurs évoquaient des contacts entre Nasser Al-Khelaifi et Mohamed Salah dans le cadre d’une possible arrivée de l’Égyptien dans la capitale française, l’agent de l’attaquant de Liverpool a tenu à démentir cette information.

En réponse à un article posté sur le sujet, Ramy Abbas Issa, le représentant de Salah, a déclaré : «non, il ne l’a pas fait. Voilà pour la version courte». Un message clair à l’heure où de nombreux observateurs voyaient en Salah le parfait remplaçant de Lionel Messi, désormais sous les couleurs de l’Inter Miami en MLS.

No, he did not. That’s the short story.