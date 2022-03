Manchester United : les reproches s'accumulent pour Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Sale temps décidément pour les deux monstres de la planète football du début des années 2000, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En effet, pendant que La Pulga met l’Argentine et l’Espagne en émoi après chaque critique reçu de la part de la presse française, le Portugais semble s’être brouillé avec Manchester United.

Pourtant, le début de la nouvelle histoire d’amour entre CR7 et les Red Devils paraissait idyllique. Déçu et frustré par son passage à la Juventus, le quintuple Ballon d’Or avait retrouvé le sourire en revenant à Old Trafford, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Auteur de 4 buts lors de ses 5 premiers matches officiels avec MU, Ronaldo démontrait que le poids de l’âge (il avait 36 ans à l’époque, 37 depuis le 5 février) n’avait pas de prise sur lui.

Et puis la situation a commencé à se dégrader au fil des mois. Sur le terrain, CR7 n’a marqué qu’un seul but depuis le début de l’année 2022. Quand on a été habitué aux standards du Lusitanien, notamment au Real Madrid, ça fait bizarre. En coulisses, ce n’est pas rose non plus. Dès le mois dernier, des rumeurs annonçant un possible départ du numéro 7 en fin de saison et des tensions au sein du vestiaire mancunien voyaient le jour.

La polémique du derby, un tournant ?

Depuis, tout s’est accéléré et la polémique du derby de Manchester semble marquer un tournant. Absent du choc, Ronaldo était officiellement blessé. Mais en réalité, ce n’était pas le cas, selon plusieurs médias. Le joueur serait allé au Portugal et son choix de ne pas être présent dans les tribunes de l’Etihad aurait choqué le vestiaire. Un voyage dans son pays que le club a refusé d’évoquer. Étonnant. Ce mardi, AS remet une pièce dans la machine avec d’autres éléments.

Concrètement, le reste de l’équipe reproche clairement à Ronaldo de faire passer ses intérêts avant ceux du groupe. De plus, peu comprennent pourquoi CR7 veut se préserver pour le match de Ligue des Champions face à l’Atlético alors que la rencontre est prévue dans 9 jours. Le quotidien rappelle également que le Portugais estime que Ralf Rangnick n’a pas le niveau pour entraîner un club de ce standing. Autant d’éléments qui rendent de plus en plus possible un divorce en fin de saison.