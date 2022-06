Marcus Rashford ne quittera pas Manchester United cet été

La saison qui vient de se terminer n'a pas été simple pour Manchester United et Marcus Rashford. Les Red Devils ont terminé sixièmes de Premier League tandis que l'enfant du club a réalisé la moins bonne saison de sa carrière. A un an de la fin de son contrat, il était annoncé sur le départ cet été.

Cependant, malgré l'intérêt de Tottenham notamment, l'Anglais ne devrait pas changer d'air. Il serait déterminé à l'idée de retrouver une place de titulaire à Manchester et le club ne souhaiterait pas le vendre. De plus, il travaillerait actuellement pour revenir le plus en forme possible afin d'impressionner le nouveau manager Erik ten Hag selon The Daily Mail.