C3 : Villarreal réagit au tirage OM

C’est une affiche qui va faire saliver à Marseille. L’OM a hérité du Villarreal de Marcelino en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le peuple olympien attend de pied ferme ses retrouvailles avec le coach espagnol. De son côté, le Sous-marin jaune s’attend à un duel compliqué. C’est ce qu’a confié l’ancien milieu de terrain Marcos Senna.

« C’est une bonne équipe, un terrain très compliqué. On n’avait pas plus d’options. À partir de maintenant, tout va être compliqué. On a un adversaire dur. On va analyser, que le meilleur gagne. Marcelino fait un très bon travail. C’est un coach que l’on connaissait déjà. Il s’est adapté très rapidement. L’équipe a retrouvé une bonne dynamique. J’espère que l’équipe sera plus forte au moment du duel. Ça passera par ne pas perdre le premier match. Quand on joue à la maison le retour, en théorie, on a un avantage », a-t-il déclaré au micro de Canal+.