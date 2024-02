Ligue Europa : le tirage complet des huitièmes de finale

Les quatre clubs français engagés hier en barrages de la Ligue Europa nous ont offert une soirée riche en émotions. Hélas, encore une fois, la déception a été au rendez-vous. Si le Stade Rennais s’est offert une victoire de prestige face à l’AC Milan (3-2, triplé de Benjamin Bourigeaud), la défaite 3-0 des Bretons à l’aller les a condamnés. Toulouse peut aussi avoir des regrets.

Battus sur le fil à Lisbonne (1-2), les Pitchouns ont eu les occasions pour refaire leur retard. Ils ont certes tenu leur rang face au Benfica en accrochant le match nul (0-0), mais c’est insuffisant. De son côté, Lens a sans doute été la plus grosse déception de la soirée. Alors qu’ils menaient 2-0, les Nordistes ont fini par sombrer en prolongations face à Fribourg (2-3). Au final, seul l’Olympique de Marseille a su sauver l’honneur de la France en se qualification grâce à sa victoire face au Shakhtar Donetsk (3-1).

L’OM va retrouver Marcelino

Ce vendredi, à 12h, les hommes de Jean-Louis Gasset avaient rendez-vous pour savoir quel adversaire les attendrait en huitième de finale. Et ça s’annonçait corsé pour les Olympiens. L’OM n’était, en effet, pas tête de série, tout comme l’AC Milan, Benfica, l’AS Roma ou le Sporting CP. Le futur adversaire des partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang figurait donc parmi la liste suivante : West Ham, Brighton, Glasgow Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prague et le Bayer Leverkusen.

Plusieurs scénarios étaient possibles, et c’est celui des retrouvailles avec Marcelino qui a été choisi par la main innocente de John O’Shea. Entraîneur de l’OM en début de saison, l’Espagnol avait claqué la porte deux mois plus tard, outré par la fameuse réunion houleuse avec les supporters du club olympien. Depuis, Marcelino a rebondi à Villarreal. On peut donc imaginer que son retour au Vélodrome s’annonce très bruyant. Pour rappel, le match aller est prévu le jeudi 7 mars (le mardi 5 pour le Sporting CP, qui est dans le même pot que Benfica) et le retour une semaine plus tard, le 14.

