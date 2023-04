Nantes : le craquage d’Antoine Kombouare contre ses joueurs

Alors que le FC Nantes a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse d’Auxerre (2-1), Antoine Komboure a lancé un avertissement à ses joueurs lors de la traditionnelle conférence d’après match. «Ils ont envie finalement de se retrouver dans une situation difficile. Pour l’instant tous les discours qu’on peut tenir, en leur disant de faire attention parce que ça pousse derrière, qu’il faut conserver notre destin entre nos mains, ne marchent pas. Parce que tu as cet espèce d’environnement autour de toi ou tout le monde parle d’une bonne saison avec le 16ème de finale en Ligue Europa face à la Juventus et la finale de la Coupe de France», a tout d’abord lancé l’entraîneur nantais.

La suite après cette publicité

Antoine Kombouare est ensuite revenu sur l’importance de se maintenir dans l’élite malgré la qualification en finale de la Coupe de France. «Pour l’instant, on n’est pas conscient que le danger guette. Je pense qu’il faut qu’on se retrouve à un moment donné dans la zone rouge pour enfin réagir. Pour le moment ils disent inconsciemment : 'coach, on va faire le boulot’ mais tu parles face à un mur, c’est le constat que je fais. J’ai confiance en mon groupe mais on aime être dans la difficulté. À nous de travailler pour faire ce qu’il faut pour avoir les points du maintien parce que c’est le plus important, puis on verra ce qui se passera en Coupe de France (…) Les joueurs ne sont pas concernés par le maintien car tu fais 16e de finale de Ligue Europa et finale de Coupe de France. Eux, ils préfèrent qu’on soit dans la mouise. Ok, je suis partant. Ils aiment jouer avec la pression, on va rire. Les Auxerrois disent qu’on est une belle équipe mais non, on est une équipe de merde», a conclu le technicien de 59 ans. Les Canaris devront réagir à domicile dès le weekend prochain contre Troyes.

À lire

Nantes : Ludovic Blas pense à l’équipe de France