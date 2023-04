Ligue 1 : Strasbourg enfonce Ajaccio, Nantes inquiète à Auxerre, Brest s’offre Nice

Suite de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 15h. Un multiplex au goût de lutte pour le maintien avec 6 équipes entre la 14e et la 20e place qui s’affrontaient. Strasbourg, 17e au coup d’envoi et donc relégable, avait l’occasion d’enfoncer Ajaccio, 19e, et prendre 3 précieux points dans la course au maintien. Et dans un match sérieux et appliqué, les Strasbourgeois ont fait le job en s’imposant face à une faible équipe corse qui est quasiment condamné à la Ligue 2 désormais. Gameiro sur penalty puis Diarra ont offert la victoire à Strasbourg. Mais cette victoire, bien qu’importante, laisse la formation de Frederic Antonetti dans la zone rouge. Car dans le même temps, Brest a surpris Nice au Stade Francis Le Blé.

Après le match de C4 de la semaine, Didier Digard décidait de faire tourner totalement son équipe ce week-end. De quoi forcément laisser une chance à Brest. Et les Brestois l’ont directement saisi. Avec des Niçois brouillons et moins tranchants devant, Brest a su faire la différence en début de rencontre grâce au but de Jeremy Le Douaron. Les Niçois ont été en difficulté de la première à la dernière minute et en montrant une grande fébrilité défensivement. Mais le message est clair, focus sur la Conférence League pour l’OGCN. Avec cette victoire, Brest reste 16e mais garde 2 points d’avance sur Strasbourg, mais revient surtout à hauteur de Nantes qui inquiète en cette fin de saison.

Nantes en grand danger

Les Canaris, qui ont composté leur billet pour une nouvelle finale de Coupe de France cette année, vont devoir sérieusement se focaliser sur le maintien en Ligue 1 dans le même temps. Car les hommes d’Antoine Kombouaré n’y arrivent plus et ont encore concédé une nouvelle défaite surprenante face à un concurrent direct au maintien : l’AJ Auxerre (1-2). Jubal et Da Costa ont permis aux Auxerrois de réaliser un très gros coup ce week-end puisque le club remonte à la 14e place en prenant un point d’avance sur son adversaire du jour. Nantes n’a désormais que deux points d’avance sur la zone rouge.

Enfin, dans la dernière rencontre de l’après-midi, Angers a encore une fois perdu, face à Clermont cette fois-ci. Hunou avait pourtant ouvert le score pour les Angevins, mais les Clermontois ont renversé la rencontre avant la mi-temps grâce à deux penalties. Et la supériorité numérique angevine pendant plus d’une mi-temps n’a rien changé au sort du match. Angers est condamné à la relégation. Clermont se rapproche tranquillement d’un nouveau maintien dans l’élite.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 14 Auxerre 32 31 8 8 15 29 52 -23 15 Nantes 31 31 6 13 12 33 44 -11 16 Brest 31 31 7 10 14 35 48 -13 17 Strasbourg 29 31 6 11 14 41 53 -12 18 Troyes 21 30 4 9 17 38 64 -26 19 Ajaccio 21 31 6 3 22 22 58 -36 20 Angers 14 31 3 5 23 24 66 -42 Voir le classement complet

Les résultats de 15h